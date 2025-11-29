Manovra 2025 Leo | Manteniamo aliquota 21% prima casa apprezzamento dai mercati
"Abbiamo fatto una riunione di maggioranza e, sostanzialmente, manterremo l'aliquota del 21% per la prima casa, ovviamente il 26% per la seconda casa, nel momento in cui abbiamo un soggetto titolare di immobili, ha più di due case, quindi tre immobili, siamo nell'ambito del reddito d'impresa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Healthcare Summit 2025, Schillaci: “Manovra incentrata sulla sanità pubblica. La prevenzione è un investimento. Avanti con le assunzioni”: Si è svolta ieri al Museo dell’Ara Pacis la 14esima edizione dell’Healthcare Summit, l’appuntamento annuale del Sole - facebook.com Vai su Facebook
Mantenere al 26% anche nel 2026 la tassazione per le plusvalenze delle cripto-attività. Lo chiedono FdI, FI e Lega con due diversi emendamenti alla manovra per stoppare l'incremento dell'aliquota al 33% previsto per il prossimo anno. #ANSA ansa.it/sito/noti Vai su X
Manovra, al Senato stop a 105 emendamenti. Vertice a Palazzo Chigi per decidere le correzioni - La tagliola dell’ammissibilità fa fuori l’utilizzo del Mes per ridurre le tasse. Segnala repubblica.it
Manovra, affitti brevi: tassa al 21%. Irap alle banche più alta, la caccia a un miliardo - Serve un vertice fiume del centrodestra a Palazzo Chigi per trovare l’intesa politica su ... Da ilmattino.it
Manovra, ok affitti brevi e case. Aumenta la tassa sulle banche, ma è ancora caccia alle coperture - Al vertice di maggioranza trovato l’accordo su cinque punti, tra cui più risorse per le forze dell’ordine. Secondo repubblica.it