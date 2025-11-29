Manocalzati furto di rame all’impianto di depurazione dell' Alto Calore
Manocalzati, 29 novembre 2025 - Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti si sono introdotti nell’impianto di depurazione dell’Alto Calore con sede a Manocalzati, sottraendo diverse componenti in rame. A segnalarlo è l’ente gestore, che ha formalizzato la denuncia alle forze dell’ordine.Episodi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Manocalzati, località Toppoli VENDITA Terreno Agricolo € 18.000 Terreno Agricolo a Manocalzati Proponiamo in vendita un ampio terreno di circa 4000 mq in località Toppoli nel comune di Manocalzati. Caratteristiche principali: Ubicato a meno di 1km d - facebook.com Vai su Facebook
Furto bobine rame in azienda ad Arezzo, gli arresti - I carabinieri hanno arrestato tre persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta su un furto di 5. Scrive lanazione.it
Rieti, furto di rame da una discarica sotto sequestro: condannato - Furto di rame: condannato il responsabile di un consistente furto di metallo da una discarica sotto sequestro: per lui una condanna di 8 mesi di reclusione (con beneficio della pena sospesa) e ... Secondo ilmessaggero.it
Furti di cavi di rame da impianto fotovoltaico, nove arresti - A Macerata nove persone arrestate in flagranza di reato dai carabinieri per il furto di cavi in rame presso un impianto fotovoltaico: secondo l'accusa, farebbero parte di una banda di malviventi ... ansa.it scrive