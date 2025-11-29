Manocalzati furto di rame all’impianto di depurazione dell' Alto Calore

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manocalzati, 29 novembre 2025 - Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti si sono introdotti nell’impianto di depurazione dell’Alto Calore con sede a Manocalzati, sottraendo diverse componenti in rame. A segnalarlo è l’ente gestore, che ha formalizzato la denuncia alle forze dell’ordine.Episodi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

