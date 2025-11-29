Manna per il mercato di gennaio mette nel mirino due centrocampisti della Serie A

Il Ds azzurro al lavoro per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Manna per il mercato di gennaio mette nel mirino due centrocampisti della Serie A

Il ds Giovanni Manna è al lavoro per dare respiro al centrocampo di Conte con il mercato di gennaio LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni #Manna: “Siamo corti a centrocampo, ma mercato di gennaio difficile e fatto di opportunità. #Insigne? Lorenzo giocatore importante e forte. Non andrebbe neanche in lista, ci siamo sentiti in estate. A parte gli scherzi abbiamo altre problematiche e pri Vai su X

Che tipo di mercato farà il Napoli a gennaio? Manna anticipa le possibili messe - Quando inserisci nuove persone nel gruppo non è immediato che l’alchimia scatti subito. Scrive napolitoday.it

Napoli, Manna: “Campo pesante e siamo contati, a gennaio..” - Prima del fischio d'inizio della sfida cruciale di Champions League contro il Qarabag, ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna ... Come scrive gonfialarete.com

Il Mattino – A gennaio Manna punterà giocatori giovani: ecco il motivo - L'edizione odierna de il Mattino riporta delle novità importanti in merito alle possibili mosse del Napoli nel mercato di gennaio, dove andrà sicuramente alla ricerca di centrocampisti, data l'emergen ... Segnala mondonapoli.it