Manifesto bruciato a Crosetto la solidarietà di La Russa e Fontana | Non ci intimidiscono

29 nov 2025

"Ancora una volta un corteo pro Pal diviene terreno fertile per odio e violenza. Solidarietà sincera e affettuosa all'amico Guido Crosetto". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo che a Roma, nella manifestazione a sostegno della Palestina il movimento studentesco universitario "Cambiarerotta", ha dato fuoco a una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il Ministro della Difesa Guido Crosetto. "Esprimo la mia più sincera solidarietà e amicizia al ministro per il vile. Si tratta di un atto gravemente offensivo verso il confronto civile e i valori democratici”, dichiara Gaetano Nastri, senatore questore di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

