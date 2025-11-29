Manifestazione per Gaza oggi a Roma il corteo in diretta | attese in piazza Francesca Albanese e Greta Thunberg

29 nov 2025

In diretta il corteo nazionale da Roma contro il riarmo e il genocidio in Palestina: dalle ore 14 la manifestazione prende il via da Porta San Paolo per arrivare a Piazza San Giovanni. Hanno annunciato la loro presenza Francesca Albanese, Greta Thunberg e Thiago Avila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

