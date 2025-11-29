Maniace consegnato un nuovo scuolabus alla comunità

Questa mattina a Maniace è stato ufficialmente consegnato il nuovo scuolabus acquistato dal Comune nei mesi scorsi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Franco Parasiliti, gli assessori comunali, gli autisti e una delegazione di studenti accompagnati dalle insegnanti, insieme alla baby. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

