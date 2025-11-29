Maniace consegnato un nuovo scuolabus alla comunità
Questa mattina a Maniace è stato ufficialmente consegnato il nuovo scuolabus acquistato dal Comune nei mesi scorsi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Franco Parasiliti, gli assessori comunali, gli autisti e una delegazione di studenti accompagnati dalle insegnanti, insieme alla baby. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ieri mattina abbiamo consegnato un #abbacchiatore nuovo ai nostri clienti di Mandanici (Me). Modello Olimpo At23-56 telescopico a 3 velocità . Per info e costi contattaci allo 095-7991035,#scuderietnacenter è tutta un'altra storia ? - facebook.com Vai su Facebook
Santa Maria Coghinas, scuolabus incendiato: 100mila euro per un nuovo mezzo - Finalmente i bambini di Santa Maria Coghinas e dei paesi limitrofi potranno riavere il loro scuolabus. Segnala unionesarda.it