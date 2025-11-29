Mangiare in italiano

In Italia la diseguaglianza non si consuma soltanto nei redditi, nei patrimoni o nell’accesso ai servizi ma si misura anche, più prosaicamente, nel carrello della spesa. La tavola, da sempre luogo di coesione e identità nazionale, è diventata un sismografo sociale: registra differenze, scosse, fratture. Da una parte chi può permettersi alimenti freschi e nutrienti dall’altra chi, pur volendo, deve fare i conti con prezzi percepiti come inaccessibili, con un tempo da dedicare alla cucina che evapora e con l’offerta industriale che risolve tutto (male) in cinque minuti di friggitrice ad aria. Che mangiare sano costi di più è una delle leggende metropolitane meglio riuscite del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mangiare in italiano

