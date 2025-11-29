Manfredi | Schlein soluzione naturale per la corsa a premier

Tempo di lettura: < 1 minuto Per il centrosinistra, la candidatura a premier di “ Schlein è la soluzione naturale “. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente di Anci, a margine dell’incontro Costruire l’alternativa, in corso a Montepulciano. Adesso “ il tema non è la leadership, è la proposta politica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “Schlein soluzione naturale per la corsa a premier”

