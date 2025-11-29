Mancano leadership e competenze L' affondo di Montezemolo alla Ferrari

Una stagione da dimenticare arrivata ormai ai titoli di coda (resta soltanto il Gran Premio di Abu Dhabi del 7 dicembre), la Ferrari dovrà sicuramente fare quadrato e partire con nuove e diverse prospettive la prossima stagione. A tal proposito, sull'argomento è intervenuto Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente del Cavallino, che è entrato a gamba tesa nei confronti dell'azienda di Maranello giudicando anche gli ultimi anni. L'affondo di Montezemolo. La stagione disastrosa, dunque, affonderebbe radici lontane nel tempo. " Non ci sono, da anni, una serie di elementi per far sì che una squadra funzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mancano leadership e competenze". L'affondo di Montezemolo alla Ferrari

Altre letture consigliate

Montezemolo, alla Ferrari mancano leadership e competenze. "Con Elkann nessun rapporto. Schumacher mi manca tanto" #ANSAmotori #ANSA Vai su X

? Mancano solo 3 giorni alla serata di Milano! Giovedì 20 novembre ci ritroveremo da Panino Giusto in Piazza Diaz per "Leader e Manager per un nuovo Umanesimo": una serata speciale dedicata a chi crede in una leadership che unisce visione, empatia e u - facebook.com Vai su Facebook

"Mancano leadership e competenze". L'affondo di Montezemolo alla Ferrari - I risultati non certo brillanti della Ferrari avrebbero cause che vanno al di là dei singoli piloti: qual è il pensiero di Luca Cordero di Montezemolo e i due piloti con cui ha avuto un rapporto inten ... Come scrive ilgiornale.it

Montezemolo, bordate sulla Ferrari: "Mancano leadership e competenze, con Elkann nessun rapporto. Quanto mi manca Schumacher!" - L'ex presidente della Rossa: "Oggi non c'è una vera squadra ed è per questo che nemmeno si lotta per la vittoria" ... Segnala corrieredellosport.it

F1, Montezemolo: "Alla Ferrari mancano leadership e competenze" - Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Ferrari, ha rilasciato un'intervista a Quindici, periodico del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna: on ci sono, da anni, una serie di element ... Scrive napolimagazine.com