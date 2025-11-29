Maltempo | oggi allerta gialla in Puglia Calabria e Sicilia

Allerta gialla in tre regioni per il maltempo per la giornata di oggi, sabato. La Protezione civile l’ha diramata per Puglia, Calabria e Sicilia. ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICOALLERTA GIALLA:  -Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALIALLERTA GIALLA: -Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

