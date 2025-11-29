Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso daldipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati, specie sui settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

