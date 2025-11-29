Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso daldipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati, specie sui settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.         L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

maltempo la puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Scopri altri approfondimenti

maltempo puglia regioni oggiItalia sotto il maltempo: weekend con allerta meteo, neve e temporali in arrivo - Maltempo e allerta meteo: un weekend instabile al Sud tra piogge, temporali e nevicate. Secondo notizie.it

maltempo puglia regioni oggiMaltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Neve sulle zone montane garganiche Protezione civile, previsioni meteo - Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Scrive noinotizie.it

maltempo puglia regioni oggiMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 novembre: le regioni a rischio - Nella prima parte del weekend migliora il tempo ma piogge e temporali colpiranno ancora le regioni dell’estremo sud ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Puglia Regioni Oggi