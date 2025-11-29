Malnutrizione a Gaza | l’inverno aggrava la crisi dei bambini

UNICEF: quasi 9.300 minori sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione acuta in ottobre. 29 novembre 2025 – Gaza. La malnutrizione continua a minacciare la vita e il benessere dei bambini nella Striscia di Gaza, aggravata dall’arrivo dell’inverno che favorisce la diffusione delle malattie e aumenta il rischio di morte tra i più vulnerabili. Secondo gli screening nutrizionali condotti dall’UNICEF e dai suoi partner, nel mese di ottobre quasi 9.300 bambini sotto i 5 anni sono stati colpiti da malnutrizione acuta. Un dato in calo rispetto ai 11.746 di settembre e ai 14.363 di agosto, ma ancora tra i più alti mai registrati: quasi cinque volte superiore a quello di febbraio 2025, durante il precedente cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Malnutrizione a Gaza: l’inverno aggrava la crisi dei bambini

