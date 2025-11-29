Malamore film trama cast e location del film in onda su sky cinema uno
film MalAmore: protagonisti, ambientazioni e tematiche principali. La programmazione di Sky Cinema Uno amplia la sua offerta serale con la trasmissione del film MalAmore, un’opera prima intensa e significativa che affronta con sincerità temi come le relazioni patologiche e la violenza di genere. La pellicola, disponibile anche sulla piattaforma streaming NOW, si distingue per la sua narrazione priva di retorica, concentrandosi sulle emozioni e sulle dinamiche nascoste di storie spesso ignorate. regia, produzione e interpreti principali di MalAmore. informazioni sul team creativo e sul cast. Il film è firmato dalla regista Francesca Schirru, al suo esordio dietro la macchina da presa in un lungometraggio, dimostrando sensibilità e attenzione nella rappresentazione di temi delicati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Da un classico come Via col vento alle prime visioni di MalAmore, Jingle Bell Heist-Rapina a Natale ed Educazione criminale. Ecco i film da non perdere nel weekend. #sihouettedonna #filmtv #cinema #weekend #moodnatalizio #kolossal #action #primavisio - facebook.com Vai su Facebook
Guida TV Sky Cinema e NOW: MalAmore, Sabato 29 Novembre 2025 Vai su X
MalAmore: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema Uno - MalAmore film, dramma romantico diretto da Francesca Schirru con Giulia Schiavo e Simone Susinna, in onda su Sky Cinema Uno. Scrive maridacaterini.it