Make Me Italian | cosa significa essere italiano? Lo racconta il corto WeShort Originals da vedere ora su Comingsoonit

Comingsoon.it | 29 nov 2025

Prima commedia WeShort Originals e primo WeShort Originals prodotto negli USA, Make Me Italian racconta la storia di un italoamericano nel disperato tentativo di ottenere la cittadinanza italiana. Lo potete guardare subito su Comingsoon.it-. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

