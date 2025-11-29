Maire rassicura la Borsa sulla Russia Da EuroChem azioni senza valore

Maire ha replicato duramente a EuroChem, accusando il gruppo russo di condotte «illecite» e iniziative giudiziarie «ineseguibili» fuori dai confini della Federazione. Il comunicato diffuso dalla controllata Tecnimont nasce per smentire alcune ricostruzioni di stampa considerate fuorvianti e per riaffermare che l'unica giurisdizione competente sulla disputa del progetto Kingisepp 2 resta quella britannica, come previsto dai contratti firmati dalle parti. La vicenda affonda le radici nella sospensione dei lavori del maxi-impianto di ammoniaca e urea in Russia nel 2022, quando Tecnimont decise di rispettare le sanzioni europee legate alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maire rassicura la Borsa sulla Russia. "Da EuroChem azioni senza valore"

