Mainolfi | Infermiere centrale per territorio cronicità ed equità cure

Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) - "Gli infermieri rappresentano una parte fondamentale del capitale umano del Servizio sanitario nazionale e il loro contributo non è accessorio, ma strutturale". Gli interventi sulla professione rispondono a "tre esigenze decisive per il Paese: rafforzare la sanità territoriale, affrontare la sfida della cronicità e dell'invecchiamento e ridurre le disuguaglianze di accesso". Lo ha detto Mariella Mainolfi, direttore generale delle Professioni sanitarie e delle politiche in favore del Ssn del ministero della Salute, intervenendo al panel 'Un nuovo sistema sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

