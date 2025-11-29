Mai dire mai e non dare per scontati i comportamenti di molti interlocutori a volte contraddittori

In circostanze sui generis non di rado crea meraviglia, seppure non del tutto giustificata, il modo di agire di talune categorie professionali. Esse sono definibili, se non “sensibili”, molto vicine a esserlo. Il riferimento va ai professionisti dell’ informazione del Paese che ieri hanno deciso di incrociare le braccia. “Salvis juribus”, è un’espressione che era molto spesso udibile in tribunale. Era pronunciata dagli avvocati, talvolta tirata per i capelli. Può aiutare a valutare in toto e correttamente quanto è successo in Italia il 28 novembre del corrente anno, piu semplicemente ieri. L’espressione in latino appena riportata, alla lettera in lingua italiana vale: “fatto salvo ogni diritto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it