Il Venezuela denuncia la "minaccia colonialista" degli Stati Uniti dopo il presidente Donald Trump ha ordinato la chiusura dello spazio aereo sul paese sudamericano. Il governo ha risposto con aria di sfida alle crescenti pressioni Us: "È una "minaccia colonialista" contro la sovranità del nostro Paese e viola il diritto internazionale". Il governo ha inoltre affermato di esigere il rispetto del proprio spazio aereo e di non accettare ordini né minacce dall'estero. La scorsa settimana la Federal Aviation Administration aveva avvertito le compagnie aeree del "peggioramento della situazione riguardo la sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maduro a Trump: "Risponderemo alla minaccia colonialista e a ogni tentativo di destituirmi"