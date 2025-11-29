Maduro a Trump | Risponderemo alla minaccia colonialista e a ogni tentativo di destituirmi
Il Venezuela denuncia la "minaccia colonialista" degli Stati Uniti dopo il presidente Donald Trump ha ordinato la chiusura dello spazio aereo sul paese sudamericano. Il governo ha risposto con aria di sfida alle crescenti pressioni Us: "È una "minaccia colonialista" contro la sovranità del nostro Paese e viola il diritto internazionale". Il governo ha inoltre affermato di esigere il rispetto del proprio spazio aereo e di non accettare ordini né minacce dall'estero. La scorsa settimana la Federal Aviation Administration aveva avvertito le compagnie aeree del "peggioramento della situazione riguardo la sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le parole del Segretario alla Guerra riferite a un attacco del 2 settembre e riportate dai media Usa. Che rivelano anche la telefonata (della scorsa settimana) tra Trump e Maduro. Ieri il presidente Usa ha annunciato che l'attacco di terra «accadrà molto presto» - facebook.com Vai su Facebook
#Trump e #Maduro si sono sentiti per telefono la settimana scorsa, discutendo di un possibile #incontro negli USA. Lo riporta il News York Times. Il colloquio sarebbe stato prima che la Casa Bianca indicasse il presidente venezuelano capo di un'organizzaz Vai su X