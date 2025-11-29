Macron vola in Cina per smarcare l’Ue dagli Usa
Emmanuel Macron è pronto a incontrare Xi Jinping nel corso del viaggio in Cina programmato dal 3 al 5 dicembre. Il presidente francese, ha comunicato l’Eliseo, farà tappa a Pechino e a Chengdu “in linea con la sua volontà di mantenere un dialogo costante e impegnativo” con il gigante asiatico. Pochi giorni in programma, ma tantissimi temi sul tavolo: le innumerevoli questioni economiche e commerciali che riguardano da vicino l’ Unione Europea, i dossier tecnologici e, presumibilmente, anche la guerra in Ucraina. “Saranno affrontate le principali questioni del partenariato strategico tra Francia e Cina, nonché diverse importanti questioni internazionali e ambiti di cooperazione per risolvere le sfide globali del nostro tempo”, ha puntualizzato l’ufficio di Macron, di nuovo nella Repubblica Popolare Cinese dopo l’ultima visita risalente all’aprile del 2023. 🔗 Leggi su It.insideover.com
