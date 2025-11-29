MO Condanno violenza ma è monito | Albanese nella bufera Meloni | ‘Grave’

Milano, 29 nov. (askanews) – È ancora una volta nell’occhio del ciclone, Francesca Albanese. Stavolta per il commento all’irruzione nella redazione de La Stampa da parte di alcuni maniestanti per la Palestina. Condanna la violenza, la relatrice dell’ONU sui Territori Occupati, ma al tempo stesso – interenendo all’evento organizzato dal Global Movement to Gaza a Roma Tre – prova a riflettere sul modo in cui la stampa ha raccontato i movimenti di sostegno al popolo palestinese. Arrivando a dire che l’episodio di Torino può essere “un monito” ai giornalisti per “tornare a fare il proprio lavoro”. Parole che sollevano la reazione di molti, da Fdi al Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

Roberto Vannacci. Paris Paloma · LABOUR (the cacophony). La violenza la condanno sempre e senza giustificazioni. E nella giornata contro la violenza sulle donne non possiamo nascondere che la maggior parte delle culture che stiamo importando conside - facebook.com Vai su Facebook

La violenza non è mai un monito, e si condanna e basta, senza “se e ma”. Sorpresa ma non troppo, dalle dichiarazioni di Francesca Albanese. Spero comprenda almeno la gravità delle cose che dice. Vai su X

**Mo: Schlein, 'Pd sempre condannato violenza, Meloni lo faccia su crimini Netanyahu'** - "Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza ma mentre noi condanniamo sempre, stiamo ancora aspettando che Meloni condanni i crimini di Netanayhu a Gaza e in ... Scrive iltempo.it

Mo: Scuderi (Avs), 'condannare sempre violenza ma prevale incredibile azione pacifica' - “Lavoratori e lavoratrici, studenti, intere comunità oggi si sono fermate per Gaza, per gridare 'non in nostro nome': questo è il popolo italiano che prende posizione ... Segnala iltempo.it

Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato a Crotone - La Squadra mobile di Crotone ha arrestato un uomo condannato in via definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale su minore. Lo riporta ansa.it