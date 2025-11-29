Lutto a Fontanafredda | è morto il tributarista Giorgio Veritti
Si è spento a soli 64 anni Giorgio Veritti. Consulente, tributarista e, non per ultimo, un grande appassionato di tennis. Si è sempre distinto per la sua professionalità e per il suo carattere a Fontanafredda e a Pordenone, dove ha lavorato. Nato a Udine l'1 marzo 1961, dopo essersi iscritto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
