Lutto a Fontanafredda | è morto il tributarista Giorgio Veritti

Pordenonetoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a soli 64 anni Giorgio Veritti. Consulente, tributarista e, non per ultimo, un grande appassionato di tennis. Si è sempre distinto per la sua professionalità e per il suo carattere a Fontanafredda e a Pordenone, dove ha lavorato. Nato a Udine l'1 marzo 1961, dopo essersi iscritto.

