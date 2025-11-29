Lupi Noi Moderati | Nostra seconda Assemblea dimostra che ormai siamo una pianta robusta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Questa nostra seconda Assemblea, con il saluto di Weber, la presenza e il grande discorso di Giorgia Meloni, decreta con forza che Noi Moderati è una realtà. Non è più un seme, ma è diventato una pianta molto robusta. In tutte le elezioni regionali dove ci siamo presentati, nelle nove regioni, abbiamo preso il 2,5% dei voti ed è il contributo che diamo alla coalizione di centrodestra e ai tanti moderati che non vanno più a votare e che finalmente hanno una casa" così il deputato Maurizio Lupi, a margine dell'assemblea nazionale di Noi Moderati al Marriot Park Hotel a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

