Luperto a DAZN | Affrontiamo una grande squadra ci vuole coraggio Cercheremo di arginare la Juve così

29 nov 2025

Luperto a DAZN: «Affrontiamo una grande squadra, ci vuole coraggio». Le sue dichiarazioni nel pre partita della sfida tra Juve e Cagliari. Luperto, giocatore del  Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di  Dazn. AMBIZIONI  –  «Ci teniamo a fare una grande partita. Dobbiamo affrontarla con tanto coraggio, perché sappiamo di affrontare una grande squadra. Non vediamo l’ora di scendere in campo» TANTE OPZIONI JUVENTUS-  «Si difende sempre allo stesso modo, di squadra. Loro, ovviamente, hanno grandi giocatori forti di qualità e cerchiamo di arginarli con il collettivo» SPIRITO DELL’ANNO SCORSO –  «Dobbiamo avere lo stesso spirito dell’anno scorso, cercando di mettere in difficoltà la Juventus» QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

