Luperto a DAZN: «Affrontiamo una grande squadra, ci vuole coraggio». Le sue dichiarazioni nel pre partita della sfida tra Juve e Cagliari. Luperto, giocatore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn. AMBIZIONI – «Ci teniamo a fare una grande partita. Dobbiamo affrontarla con tanto coraggio, perché sappiamo di affrontare una grande squadra. Non vediamo l’ora di scendere in campo» TANTE OPZIONI JUVENTUS- «Si difende sempre allo stesso modo, di squadra. Loro, ovviamente, hanno grandi giocatori forti di qualità e cerchiamo di arginarli con il collettivo» SPIRITO DELL’ANNO SCORSO – «Dobbiamo avere lo stesso spirito dell’anno scorso, cercando di mettere in difficoltà la Juventus» QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Luperto a DAZN: «Affrontiamo una grande squadra, ci vuole coraggio. Cercheremo di arginare la Juve così»

