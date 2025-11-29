Aveva trent’anni Paolo Di Paolo quando nel 2013 inserì fra i protagonisti di un suo romanzo, " Mandami tanta vita " (Feltrinelli) la figura sfuggente e leggendaria di Piero Gobetti, sfuggente forse perché morto troppo presto per potergli attribuire un destino nella sua interezza. Ora torna all’intellettuale torinese in quello che definirei un vero e proprio corpo a corpo, sì un confronto diretto, nel libro appena uscito per Solferino " Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente ". “Al presente” perché Di Paolo mette continuamente in relazione Gobetti con i tempi che viviamo adesso, e non perché ci siano molte similitudini fra questi nostri anni Venti e quelli di un secolo fa, ma perché oggi più che mai avremmo bisogno di Maestri, di indicazioni di percorso, di intellettuali che antepongano la necessità di interrogarsi e capire allo scontro fra fazioni opposte, e Piero Gobetti pur nella sua eterna giovinezza, molto ha da insegnare, persino più di ieri probabilmente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’uomo che ci ostiniamo a cercare nella parte più profonda di noi stessi