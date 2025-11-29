L’università di Bologna rifiuta un corso di filosofia per i militari | Rischio militarizzazione La rabbia di Crosetto | Loro vi difenderanno comunque
L’Università di Bologna ha rifiutato di attivare un corso di laurea in Filosofia a cui una decina di ufficiali dell’esercito italiano avrebbero dovuto prendere parte, perché teme una « eccessiva militarizzazione della facoltà ». Lo ha denunciato il capo di Stato maggiore, il generale Carmine Masiello, che ha espresso tutta la sua delusione per l’accaduto: «I giovani devono ancora capire qual è la funzione delle forze armate nel mondo che stiamo vivendo». Il rettore dell’Ateneo, Giovanni Molari, ha spiegato che si è trattata di una decisione «del singolo Dipartimento» e che la porta per un dialogo futuro non è serrata. 🔗 Leggi su Open.online
