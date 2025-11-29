Lunin Inter clamorosa indiscrezione dalla Spagna | può essere lui l’erede di Sommer? Pronta l’offerta

Inter News 24 da presentare per il portiere. La sfida di Champions League tra Olympiacos e Real Madrid non è stata solo un palcoscenico per il calcio giocato, ma anche un’occasione d’oro per le manovre di mercato dell’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione ha approfittato della trasferta greca dei Blancos per seguire molto da vicino un obiettivo sensibile: Andriy Lunin. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo Defensa Central, il club nerazzurro ha messo gli occhi con decisione sul portiere ucraino classe 1999, individuandolo come il profilo ideale per raccogliere l’eredità tra i pali nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lunin Inter, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: può essere lui l’erede di Sommer? Pronta l’offerta

