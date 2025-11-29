Arezzo, 29 novembre 2025 – . Arriva il luna-park i n via Duccio di Buoninsegna: d alle 15:00 alle 20:00 dei sabati, domeniche e festivi compresi tra sabato 29 novembre e domenica 25 gennaio 2026 scatta il senso unico di circolazione con direzione viale Mecenate? rotatoria via Leonardo da Vincivia Arno. Sul lato destro è consentita la sosta tra l’intersezione con via Michele Bellotti e l’entrata del luna park stesso mentre sul lato sinistro i veicoli non possono fermarsi o sostare. In uscita da via Michele Bellotti e dal parcheggio Mecenate è obbligatorio svoltare rispettivamente a destra e a sinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luna park e lavori stradali: cambiano sosta e circolazione