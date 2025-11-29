L' ultimo singolo di Orietta Berti | chi è il novarese presente nel videoclip

Novaratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Chi ama chiama" è il nuovo singolo di Orietta Berti, il cui videoclip è stato pubblicato appena un giorno fa, venerdì 28 novembre. Un videoclip che certo non passa inosservato a occhi novaresi: già perché ad apparire nel racconto della canzone è anche Emanuele Ferrari, l'influencer novarese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

