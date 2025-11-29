L' ultimo saluto a Paolo Cocco lutto cittadino a Fara San Martino per il 41enne travolto da una valanga in Nepal

Paolo Cocco è tornato a casa. E, a partire dalla mattina di sabato 29 novembre, la sua Fara San Martino e le tante persone conosciute nella vita professionale e nei suoi viaggi, si preparano a dargli l'ultimo saluto.A partire dalle ore 10, infatti, l'urna con le ceneri dell'alpinista morto in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

L'ultimo saluto a Paolo Cocco, lutto cittadino a Fara San Martino per il 41enne travolto da una valanga in Nepal - Per tutta la giornata di sabato, l'urna con le ceneri sarà esposta nella sala consiliare del Comune; domenica pomeriggio il funerale del 41enne che era stato anche vice sindaco ... Scrive chietitoday.it

Morto sull'Himalaya. A fine novembre a Fara San Martino i funerali di Paolo Cocco - E' stato ritrovato senza vita tra neve e ghiaccio dopo che la spedizione della quale faceva parte è stata ... Secondo abruzzolive.tv

Domenica 30 Novembre i funerali di Paolo Cocco, l’alpinista abruzzese di 41 anni morto sull’Himalaya - La comunità di Fara San Martino si prepara a dare l'ultimo addio a Paolo Cocco, l'alpinista 41enne tragicamente scomparso lo scorso 3 Novembre 2025 sull'Himalaya, travolto da una valanga dur ... Riporta terremarsicane.it