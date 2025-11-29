Luis Henrique pronto a giocare titolare con il Pisa E in vista di gennaio…

Inter News 24 Ghiotta chance in arrivo per Luis Henrique, che dovrebbe partire titolare nella sfida con il Pisa. Intanto arrivano novità in vista di gennaio. Per l’esterno brasiliano Luis Henrique è in arrivo la terza chance di partire titolare in questa stagione, e ancora una volta sarà in trasferta, sul campo del Pisa. Una curiosità statistica accompagna le sue finora limitate presenze dal primo minuto sotto la guida dell’allenatore Cristian Chivu, che lo ha schierato solo lontano dal “fornace” di San Siro. Con l’olandese Denzel Dumfries ai box per infortunio e il brasiliano Carlos Augusto che ha palesato difficoltà nell’adattarsi alla fascia destra, la sfida contro la squadra toscana di Gilardino rappresenta l’occasione perfetta per Luis Henrique. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique pronto a giocare titolare con il Pisa. E in vista di gennaio…

