Luis Henrique Inter Chivu pronto a dargli una chance dal 1? contro il Pisa? Ecco cosa filtra
Inter News 24 sull’impiego dell’esterno brasiliano. L’illusione di una soluzione tattica efficace è durata lo spazio di uno spezzone di partita. L’ingresso di Carlos Augusto contro la Lazio, schierato per la prima volta sulla corsia di destra, aveva lasciato sensazioni positive, complice la freschezza del giocatore e gli spazi concessi dagli avversari. Tuttavia, quando l’asticella della competizione si è alzata drasticamente nelle sfide contro Milan e Atletico Madrid, la realtà ha presentato il conto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Né Carlos né Luis Henrique, Klinsmann: "Inter, ecco chi deve giocare al posto di Dumfries" - facebook.com Vai su Facebook
Carlos a destra è un flop, Luis Henrique un mistero e Darmian ko: Inter, senza Dumfries sono dolori Vai su X
Pisa-Inter, Chivu sorprende tutti: finalmente è arrivato il suo momento - Possibili sorprese nell'undici titolare che Chivu sceglierà per la sfida tra Pisa ed Inter. Da spaziointer.it
Inter, ultima chiamata per Luis Henrique. A Pisa l’occasione da non sprecare - Dopo le sconfitte con Milan e Atletico Madrid, la squadra di Chivu affronta quella di Gilardino. Scrive msn.com
Inter, scocca l’ora di Luis Henrique? Carlos Augusto non ha convinto, Chivu tentato a destra - Nelle ultime due uscite, contro Milan e Atletico, ha adattato Carlos Augusto. Secondo msn.com