Luis Henrique Inter Chivu pronto a dargli una chance dal 1? contro il Pisa? Ecco cosa filtra

Internews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 sull’impiego dell’esterno brasiliano. L’illusione di una soluzione tattica efficace è durata lo spazio di uno spezzone di partita. L’ingresso di Carlos Augusto contro la Lazio, schierato per la prima volta sulla corsia di destra, aveva lasciato sensazioni positive, complice la freschezza del giocatore e gli spazi concessi dagli avversari. Tuttavia, quando l’asticella della competizione si è alzata drasticamente nelle sfide contro Milan e Atletico Madrid, la realtà ha presentato il conto. 🔗 Leggi su Internews24.com

