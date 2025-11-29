Inter News 24 Luis Henrique, il centrocampista brasiliano potrebbe trovare spazio già nella prossima partita di campionato contro il Pisa? Chivu valuta opzioni. Con Denzel Dumfries ancora fuori e la necessità di trovare una soluzione sulla fascia destra, Luis Henrique si candida come grande favorito per la sostituzione. Dopo l’ingresso negli ultimi minuti contro l’Atletico Madrid, l’ex Marsiglia potrebbe finalmente partire dal primo minuto nella sfida contro il Pisa. Fino a oggi, la sua stagione in Serie A non è stata esaltante, con due esperimenti non riusciti contro Cagliari e Verona, ma il suo rendimento sta crescendo sotto gli occhi attenti di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique cresce e si candida per un posto da titolare, Mkhitaryan in dubbio per Pisa