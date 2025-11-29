L' Udinese torna a vincere Parma battuto 2-0 al Tardini

Ilgiornaleditalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zaniolo e Davis su rigore firmano il successo dei friulani PARMA - L'Udinese di Runjaic torna a correre in campionato, dimenticando le recenti delusioni contro Roma e Bologna. Al Tardini, la formazione friulana supera per 2-0 il Parma, grazie alla rete del solito Zaniolo e al rigore trasformato da D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l udinese torna a vincere parma battuto 2 0 al tardini

© Ilgiornaleditalia.it - L'Udinese torna a vincere, Parma battuto 2-0 al Tardini

