Luci ed eventi si accende il Natale di Imola | Occasione per riscoprire l’amicizia

Imola, 29 novembre 2025 – La magia del Natale conquista Imola. Nella fredda serata, a riscaldare le famiglie imolesi scese in piazza ci ha pensato la cerimonia di accensione delle luminarie degli alberi di piazza Matteotti, dando ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Imola a Natale’. Natale 2025 a Bologna: accesi albero, luminarie e torre Asinelli Video Il coro e la banda musicale. La serata di allegria a preso i via alle 17, con l’arrivo dei bambini e ragazzi del coro Vocachildren. Il loro canto è risuonato per tutto il centro storico, diffondendo l’atmosfera natalizia per le strade. In prima linea, anche la banda musicale ‘Città di Imola’, con tanto di cappellini da babbo Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luci ed eventi, si accende il Natale di Imola: “Occasione per riscoprire l’amicizia”

