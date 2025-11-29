Luca Mercalli | La famiglia del bosco vive in Italia non in Siberia o in Alaska Qui non c’è ambientalismo senza comunità
Lui non è andato nei boschi perché desiderava vivere con saggezza, affrontando solo le questioni essenziali della vita. È salito di quota. Per abitare, almeno sei mesi all’anno, i più caldi, in una baita nella borgata Vazon, 1.650 metri d’altitudine, alta Val di Susa, Alpi Cozie. “Io vivo in parte come vivevano loro”, la famiglia di Palmoli, “ma in una comunità, in una piccola borgata in montagna al limitare del bosco. I nostri vicini di casa sono cervi, caprioli, cinghiali. Ma siamo in venti case e abbiamo una vita sociale, ci aiutiamo e condividiamo problematiche di tipo amministrativo, manteniamo una relazione col Comune”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
