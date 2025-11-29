Lovaglio Milleri Caltagirone e l’attacco ‘a scacchiera’ a Mediobanca | Grande comandante Ho solo eseguito l’incarico I sospetti di Orcel sull’offerta chiusa

Milano – Dietro la scalata di Mps su Mediobanca (quindi anche su Generali, di cui Piazzetta Cuccia è azionista di maggioranza, con una quota oltre il 13%) la Procura di Milano scorge "un disegno criminoso", architettato in concorso tra l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin, Francesco Milleri, e l'ad della banca senese, Luigi Lovaglio, indagati per l'ipotesi di aggiotaggio e di ostacolo alle autorità di vigilanza (Consob, Ivass, Bce). Scalata Mps a Mediobanca, l'intercettazione di Lovaglio e Caltagirone sul ruolo di Giorgetti: "Il ministro ha scritto un sms a chi ci ha fatto il bidone" Oltre a quasi 4,5 milioni in ultimo anno come ad di Mediobanca Il "patto segreto" tra Lovaglio, Caltagirone e Milleri e le "operazioni" che avrebbero alterato il mercato.

