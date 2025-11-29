' Losson di Piave La lunga ombra del male' presentazione del romanzo sull’ultima battaglia della Grande Guerra

Ferraratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo appuntamento del ciclo di serate 'Sulle tracce della Grande Guerra', organizzato dall’associazione culturale di ricerche storiche Pico Cavalieri, è in programma mercoledì 3 dicembre alle 21 negli spazi della parrocchia San Giovanni Evangelista a Quacchio. Si tratta della presentazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

