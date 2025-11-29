L’oroscopo di domani 30 novembre 2025 | le previsioni il segno fortunato del giorno
Le stelle di domani portano una forte energia di rinnovamento grazie al Sole in Sagittario e alla Luna in Acquario, transiti che stimoleranno creatività, intuizione e una maggiore voglia di libertà. Mercurio e Giove favorirà comunicazione chiara e decisioni fortunate. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni segno. Ariete. Giornata dinamica: l'influsso della Luna ti spinge a prendere iniziative rapide. Consiglio: evita decisioni impulsive. Transito chiave: Luna in trigono che potenzia lucidità e coraggio. Toro. Stabilità ed energia pratica saranno dalla tua parte. Mercurio ti aiuta a chiarire questioni economiche.
