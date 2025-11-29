Lorient-Nizza domenica 30 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati
Archiviata di fatto un Europa League che ha dato solo dispiaceri il Nizza di Haise cerca una prova di carattere sul campo di un ostico Lorient. I merlus sono terzultimi ma in virtù di un rendimento esterno estremamente deficitario: in casa hanno perso solamente contro il Lille peraltro in modo clamoroso, battendo squadre come Monaco e Rennes e collezionando 9 degli 11 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lorient-Nizza streaming gratis: formazioni e diretta tv live - Accedi alla piattaforma, seleziona la partita e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Lo riporta msn.com
Pronostico Lorient vs Nizza – 30 Novembre 2025 - Alle 17:15 del 30 Novembre 2025, lo Stadio du Moustoir sarà teatro di un confronto importante di Ligue 1 tra Lorient e Nizza. news-sports.it scrive