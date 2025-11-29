Lorenzo Musetti papà per la seconda volta | L’amore si moltiplica

Poche decine di minuti fa, con un post su Instagram, Lorenzo Musetti e la sua compagna Veronica Confalonieri hanno annunciato la nascita del secondo figlio della coppia. Leandro è stato accolto, almeno via social, con la frase “L’amore si moltiplica”. A fare da sottofondo alla storia sul social storicamente legato alle foto c’è una storica canzone dei Linkin Park, “One more light”, singolo che ha dato il nome al settimo album della band di Mike Shinoda, che nessuno poteva allora sapere fosse l’ultimo con Chester Bennington come voce della band. Leandro va a unirsi, in famiglia, al fratello Ludovico, nato il 15 marzo 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti papà per la seconda volta: “L’amore si moltiplica”

