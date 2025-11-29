Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri genitori bis | è nato Leandro

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 novembre è venuto al mondo il secondogenito della coppia dopo Ludovico. Il dolce annuncio sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

