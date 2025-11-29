Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri di nuovo genitori è nato il secondo figlio Leandro
(Adnkronos) – "Benvenuto Leandro". Così Lorenzo Musetti ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio, nato oggi, sabato 29 novembre, dall'amore con la compagna Veronica Confalonieri. Il tennista azzurro ha condiviso uno scatto in bianco e nero che ritrae alcuni dettagli del volto del neonato mentre stringe le dita dei due genitori. "L’amore si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
