Lord of Mysteries | il successore di Solo Leveling?
Negli ultimi due anni non c’è stata un’altra serie capace di raggiungere il successo travolgente di Solo Leveling. La prima stagione ha catturato l’attenzione globale, mentre la seconda ha mostrato perché il fenomeno meritava di andare avanti. In meno di 30 episodi, l’adattamento del manhwa coreano si è imposto come uno dei titoli più importanti di sempre, infrangendo record su record. Il dominio di Solo Leveling è tale da rendere difficile immaginare un futuro in cui non sia il numero uno. Eppure, una serie sembra avere le carte in regola per insidiarne il trono. Lord of Mysteries è il donghua più importante prodotto in Cina negli ultimi anni, e si sta già profilando come un avversario temibile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Lord of the Mysteries: l'anime debutta a giugno su Crunchyroll - Una delle opere fantasy più acclamate della narrativa cinese sta per fare il suo ingresso nel mondo dell'animazione.
Lord of Mysteries: la seconda stagione arriverà nel 2027 - L'attesa per i fan di Lord of Mysteries sarà ancora lunga, ma la notizia è ufficiale: la seconda stagione dell'adattamento animato debutterà nel 2027.
Lord of Mysteries, presto farà il suo debutto il nuovo anime cinese basato su un romanzo lovecraftiano - Le ombre di Lord of Mysteries si allungano: la tanto attesa trasposizione animata del romanzo web firmato Cuttlefish That Loves Diving è finalmente pronta a mostrarsi al mondo.