Lord of Mysteries | il successore di Solo Leveling?

Negli ultimi due anni non c’è stata un’altra serie capace di raggiungere il successo travolgente di Solo Leveling. La prima stagione ha catturato l’attenzione globale, mentre la seconda ha mostrato perché il fenomeno meritava di andare avanti. In meno di 30 episodi, l’adattamento del manhwa coreano si è imposto come uno dei titoli più importanti di sempre, infrangendo record su record. Il dominio di Solo Leveling è tale da rendere difficile immaginare un futuro in cui non sia il numero uno. Eppure, una serie sembra avere le carte in regola per insidiarne il trono. Lord of Mysteries è il donghua più importante prodotto in Cina negli ultimi anni, e si sta già profilando come un avversario temibile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

