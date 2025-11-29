L' opera Il figlio Il messia Il redentore nuovo poema sacro del professore Salvatore Lo Bue
Un’opera monumentale, composta da settanta canti in terzine di endecasillabi, che affronta con voce poetica e profonda sensibilità teologica il mistero cristologico nella sua interezza: dal Figlio incarnato al Messia terreno, fino al Redentore che ricompone la vicenda umana nella luce del divino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La fede «in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli [...] della stessa sostanza del Padre» (Credo Niceno) è un legame profondo che unisce già tutti i cristiani. Sotto la guida dello Spirito Santo, nell’amore recipro Vai su X
"Madonna con Bambino" o Madonna Carrara di Jacobello figlio di Antonello da Messina. Tempera e olio su tavola Accademia Carrara. Bergamo. Italy "Dipinto iniziato da Antonello da Messina e terminato dal figlio dopo la morte del maestro. "Maria e Gesù son - facebook.com Vai su Facebook