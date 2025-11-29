Lookman Inter l’attaccante è pronto a lasciare l’Atalanta? Il futuro del nigeriano rimane in bilico
Inter News 24 Lookman Inter, l’esterno nigeriano potrebbe dire addio alla Serie A già a gennaio, con il Galatasaray pronto a fare un’offerta importante. Ademola Lookman è pronto a fare le valigie e lasciare la Serie A? Il futuro dell’attaccante nigeriano è sempre più incerto, e arrivano voci che lo vedono pronto a lasciare l’Atalanta dopo solo una stagione. L’esterno d’attacco, che nella scorsa estate fu vicino all’ Inter, potrebbe davvero cambiare aria, con diverse squadre che seguono la sua situazione. Nel corso dell’ultima sessione di mercato, l’Atalanta aveva deciso di non cedere Lookman nonostante una proposta allettante, ma ora, a sei mesi di distanza, le possibilità di vedere il giocatore lontano da Bergamo crescono. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Calciomercato.it. . BOOM Lookman, si riapre l’affare: INTER Spiazzata - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Lookman, nuovo annuncio: “Ecco come finirà, ma c’è un rischio” | ESCLUSIVO - Nuova grande puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Da calciomercato.it
Lookman-Inter, cosa succede ora? Le ultime news di calciomercato - L’Inter avrà bisogno di ritoccare l’offerta e nuovi colloqui con l’Atalanta serviranno a capire se davvero c’è l'apertura alla cessione e a quali ... Lo riporta sport.sky.it
Lookman-Inter, l’Atalanta può fare causa a entrambi?/ Calciomercato “Potrebbe chiedere un risarcimento danni” - Al momento l’ipotesi è estremamente remota, quasi impossibile, ma secondo i colleghi di Fanpage nulla va lasciato al caso, qualora l ... Scrive ilsussidiario.net