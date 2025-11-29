Lookman Inter l’attaccante è pronto a lasciare l’Atalanta? Il futuro del nigeriano rimane in bilico

Inter News 24 Lookman Inter, l’esterno nigeriano potrebbe dire addio alla Serie A già a gennaio, con il Galatasaray pronto a fare un’offerta importante. Ademola Lookman è pronto a fare le valigie e lasciare la Serie A? Il futuro dell’attaccante nigeriano è sempre più incerto, e arrivano voci che lo vedono pronto a lasciare l’Atalanta dopo solo una stagione. L’esterno d’attacco, che nella scorsa estate fu vicino all’ Inter, potrebbe davvero cambiare aria, con diverse squadre che seguono la sua situazione. Nel corso dell’ultima sessione di mercato, l’Atalanta aveva deciso di non cedere Lookman nonostante una proposta allettante, ma ora, a sei mesi di distanza, le possibilità di vedere il giocatore lontano da Bergamo crescono. 🔗 Leggi su Internews24.com

