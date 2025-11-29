Lookman futuro in bilico | arriva la notizia che spaventa i fantallenatori
La stagione di Ademola Lookman è cominciata in ritardo rispetto a quella dei suoi compagni. Prima gli allenamenti da solo a Zingonia, poi il ritorno in gruppo e alla fine la prima presenza, a fine settembre contro il Club Brugge. Il nigeriano ha rimesso in moto il motore fornendo un gol e un assist nell’ultima trasferta europea a Francoforte, ma la sua permanenza a Bergamo non è scontata. Su di lui ci sarebbero diversi club, tra cui il Galatasaray di Victor Osimhen. Il club turco è pronto a fare sul serio. Atalanta, pericolo Lookman: il Galatasaray fa sul serio. A riportare la notizia è stato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, secondo cui il Galatasaray chiuderà almeno un colpo importante a gennaio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
