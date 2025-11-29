Longoni studia da Maignan | il Milan si gode il suo baby pararigori

29 nov 2025

Con due penalty neutralizzati, il portiere della Primavera rossonera decisivo nello storico terzo posto dell'Italia U17 al Mondiale di categoria. Ma Alessandro dal dischetto sta facendo prodezze da tempo (e anche nel suo caso l'Inter ne sa qualcosa). L'altro talento Sala ha firmato un contratto di 5 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

