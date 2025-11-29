Longevità la ricetta di Valter Longo | Dieta sempre adeguata all' età

Il professore di biogerontologia e direttore dell’Istituto di longevità alla University of Southern California-Davis School of Gerontology di Los Angeles: "Attenzione all'eccesso di proteine, soprattutto animali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Longevità, la ricetta di Valter Longo: "Dieta sempre adeguata all'età"

Argomenti simili trattati di recente

Il minestrone dei centenari Il segreto della longevità dell'Ogliastra, un piatto perfetto per l'inverno con un mix legumi e ortaggi della nostra terra. Scopri la ricetta completa passo passo sul nostro sito! https://www.casar1962.com/minestrone-dei-centenari/ #c - facebook.com Vai su Facebook

Valter Longo al Tempo delle Donne: «Vi dico tre ricette per vivere più a lungo e mantenersi giovani» - A queste domande ha risposto Valter Longo, professore di Biogerontologia e direttore dell’Istituto della Longevità in California, ospite del talk ... Si legge su video.corriere.it

Valter Longo, le ricette delle feste. Zuppe, cereali, pesce e frutta a guscio: così proteggiamo il nostro cuore - In Italia, i popoli antichi mangiavano poco cibo tutto l’anno ma, se fortunati, avevano l’opportunità di mangiare carne durante le feste. Secondo corriere.it

Valter Longo e i 20 piatti per vivere a lungo - La ricetta della peperonata in Piemonte porta con sé i segreti di famiglia: ognuno la prepara e la mangia in modo diverso. Secondo corriere.it