Lodi auto spezzata a metà dal guard-rail | miracolosamente illeso il conducente

Lodi – A vedere le immagini dell’incidente si penserebbe che per l’automobilista non ci sia stato scampo. L’automobile letteralmente tagliata in due dal guardrail dove è andata a infilzarsi. Una scenda mettere i brividi: le lamiere recise e accartocciate. Lo schianto è avvenuto lungo la Provinciale 235 tra lodi e il casello autostradale dell’A1 nella notte tra venerdì e sabato, quando un’utilitaria è andata a infrangersi contro la barriera metallica del guard-rail, all’ingresso di un distributore di benzina, probabilmente a causa dall’asfalto scivoloso. Spaventosa la scena agli occhi dei vigili del fuoco intervenuti con le ambulanze: l’abitacolo spezzato in due dalla barriera metallica passata esattamente in pezzo tra il sedile del conducente e quello del passeggero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, auto spezzata a metà dal guard-rail: miracolosamente illeso il conducente

