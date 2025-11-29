Lobotka | Roma-Napoli è il test perfetto Crediamo nel nostro gioco
A poche ore da un ciclo di impegni che può segnare la stagione, Stanislav Lobotka . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Gasp-Conte aria da scudetto. Roma, Pellegrini su Lobotka e attacco leggero is.gd/NXCgva #AsRoma Vai su X
L'ULTIMO TIFOSO DEL NAPOLI ama ? a Lete Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori Lobotka EA7 S8 - facebook.com Vai su Facebook
Lobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori" - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli: "Naturalmente non è stato un momento facile per noi ... Secondo tuttonapoli.net
Napoli, Lobotka: "Importante tornare a vincere. Ora sotto con la Roma" - Lo slovacco, ai microfoni di Radio Crc, carica gli azzurri in vista del match contro la capolista: "Giallorossi forti anche grazie alla mano di Gasperini" ... Riporta msn.com
Napoli, Lobotka verso la Roma: "Sono primi, quindi forti. Giocano un calcio simile al nostro" - Stanislav LobotkaLa Roma è prima in classifica, quindi è un'ottima squadra. Si legge su tuttomercatoweb.com